Таким образом сборная Украины пробилась в исторический четвертьфинал первого и пока единственного чемпионата мира для нашей страны. Олег Блохин в интервью Игорю Цыганику вспомнил игру со Швейцарией, сообщает 24 канал.

Что сказал Блохин о матче Украина – Швейцария?

Олег Блохин заявил, что матч между сборной Украины и Швейцарией был равным. Кроме того, бывший тренер "сине-желтых" вспомнил свои эмоции во время серии пенальти, которая завершилась 3:0 в пользу украинцев.

Блохин рассказал, что они специально не тренировали пенальти. Экс-наставник сборной Украины также вспомнил, что были футболисты, которые отказывались биться с 11-метровой отметки.

Не помню, видимо, Гусин, другие также говорили я не буду, я не буду. Я сказал: Да пошли вы. А сам пошел в раздевалку,

– рассказал Блохин.

Напомним, что в 1/4 финала сборная Украины сыграла против Италии – матч завершился поражением "сине-желтых" 0:3. На этом подопечные Олега Блохина завершили выступления на турнире.

В 2007 году Олег Блохин покинул сборную Украины, а затем возглавил Москву. Однако по данным Transfermarkt, специалист вернулся в национальную команду в 2011 году, где проработал один год.

Отметим, что в 2023 году Олег Блохин получил от УАФ знаковую награду от УАФ. Андрей Павелко вручил бывшему тренеру орден "Легенда украинского футбола".

Что известно об Олеге Блохине?