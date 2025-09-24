Таким чином збірна України пробилася в історичний чвертьфінал першого та поки єдиного чемпіонату світу для нашої країни. Олег Блохін в інтерв'ю Ігорю Циганику пригадав гру зі Швейцарією, повідомляє 24 канал.
Що сказав Блохін про матч Україна – Швейцарія?
Олег Блохін заявив, що матч між збірної Україною та Швейцарією був рівним. Окрім того, колишній тренер "синьо-жовтих" пригадав свої емоції під час серії пенальті, яка завершилась 3:0 на користь українців.
Блохін розповів, що вони спеціально не тренували пенальті. Екснаставник збірної України також пригадав, що були футболісти, які відмовлялися битися з 11-метрової позначки.
Не пам'ятаю, мабуть, Гусін, інші також казали я не буду, я не буду. Я сказав: Та пішли ви. А сам пішов у роздягальню,
– розповів Блохін.
Нагадаємо, що у 1/4 фіналу збірна України зіграла проти Італії – матч завершився поразкою "синьо-жовтих" 0:3. На цьому підопічні Олега Блохіна завершили виступи на турнірі.
У 2007 році Олег Блохін покинув збірну України, а потім очолив Москву. Однак за даними Transfermarkt, спеціаліст повернувся у національну команду у 2011 році, де пропрацював один рік.
Відзначимо, що у 2023 році Олег Блохін отримав від УАФ знакову нагороду. Андрій Павелко вручив колишньому тренеру орден "Легенда українського футболу".
Що відомо про Олега Блохіна?
Олег Блохін завершив кар'єру гравця у 1990 році. Від тренерської діяльності український спеціаліст відмовився у 2014 році після відходу з Динамо.
Блохін став першим володарем "Золотого м'яча" з України. Престижний індивідуальний трофей колишній нападник отримав у 1975 році.
Зараз Олегу Блохіну 72 роки. Останнім місце роботи легенди українського футболу була УАФ.