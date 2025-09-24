Таким чином збірна України пробилася в історичний чвертьфінал першого та поки єдиного чемпіонату світу для нашої країни. Олег Блохін в інтерв'ю Ігорю Циганику пригадав гру зі Швейцарією, повідомляє 24 канал.

Що сказав Блохін про матч Україна – Швейцарія?

Олег Блохін заявив, що матч між збірної Україною та Швейцарією був рівним. Окрім того, колишній тренер "синьо-жовтих" пригадав свої емоції під час серії пенальті, яка завершилась 3:0 на користь українців.

Блохін розповів, що вони спеціально не тренували пенальті. Екснаставник збірної України також пригадав, що були футболісти, які відмовлялися битися з 11-метрової позначки.

Не пам'ятаю, мабуть, Гусін, інші також казали я не буду, я не буду. Я сказав: Та пішли ви. А сам пішов у роздягальню,

– розповів Блохін.

Інтерв'ю Олега Блохіна: дивіться відео

Нагадаємо, що у 1/4 фіналу збірна України зіграла проти Італії – матч завершився поразкою "синьо-жовтих" 0:3. На цьому підопічні Олега Блохіна завершили виступи на турнірі.

У 2007 році Олег Блохін покинув збірну України, а потім очолив Москву. Однак за даними Transfermarkt, спеціаліст повернувся у національну команду у 2011 році, де пропрацював один рік.

Відзначимо, що у 2023 році Олег Блохін отримав від УАФ знакову нагороду. Андрій Павелко вручив колишньому тренеру орден "Легенда українського футболу".

Що відомо про Олега Блохіна?