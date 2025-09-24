Андрій Шевченко завалився на газон після боротьби із Міланом Стояновським у центрі полі та закривавлений самовільно покинув поле. Олег Блохін відверто розповів, чому ніяк не відреагував на такий вчинок нападника збірної України, пише 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Ігоря Циганика.

Як Блохін прокоментував інцидент із Шевченком у матчі проти Північної Македонії?

До слова, на шляху до роздягальні Шевченко ще й скинув із себе футболку. Тодішній наставник "синьо-жовтих" назвав таку ситуацію неконтрольованою та виправдав форварда.

Є неконтрольовані ситуації. Особливо коли тобі на футбольному полі вибивають зуби. Ну зняв футболку, що ти йому скажеш. Підіймати футболку?

– сказав Блохін.

На момент цього демаршу Шеви Україна мінімально поступалась супернику 0:1, а до кінця першого тайму залишилось лише 20 секунд. Тоді замість Шевченка на полі з'явився Олександр Косирін.

Пізніше форвард Мілана побідкався на неспортивну поведінку суперника в його сторону протягом усього тайму. Також Шевченко не розумів, чому суддя ніяк не відреагував на цю боротьбу, після якої у нього два передні зуби пішли усередину.

Відзначимо, що та товариська гра сезону-2003/2004 так і закінчилась мінімальною перемогою македонців 1:0. Єдиний та переможний гол у зустрічі забив Горан Ставревський.

Як Україна грала проти Північної Македонії?