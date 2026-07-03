Зинченко неожиданно вернулся в Арсенал

Александр Зинченко вновь оказался на базе Арсенала, хотя уже покинул клуб. Лондонцы проявили великодушие, что поможет украинцу подготовиться к новому этапу карьеры.

По истечении срока контракта Александр Зинченко находится в статусе свободного агента и рассматривает варианты продолжения карьеры. Несмотря на это, "канониры" не оставили без поддержки одного из своих бывших футболистов, сообщил инсайдер Гунер Крис.

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Что известно о возвращении Зинченко?

По информации инсайдера, близкого к "Арсеналу", 29-летнему полузащитнику сборной Украины разрешили пользоваться тренировочной базой клуба Sobha Realty Centre. Там футболист будет поддерживать физическую форму до тех пор, пока не определится со своим будущим и не подпишет контракт с новой командой.

Такой шаг со стороны "канониров" стал проявлением уважения к игроку, который на протяжении нескольких сезонов был важной частью команды. Сохранение оптимальной физической формы должно помочь украинцу быстрее адаптироваться после перехода в новый клуб и без задержек начать выступления.

Arsenal have allowed former player Oleksandr Zinchenko to train at the Sobha Realty Training Centre this summer after his Ajax release. Now a free agent, he joins the likes of Alex Ox-Chamberlain and Jack Wilshere in receiving the same support. More than just a football club ️ pic.twitter.com/0LU95DnjyT – Gooner Chris (@ArsenalN7) July 2, 2026

"Арсенал" уже делал подобные жесты в отношении своих бывших игроков

В лондонском клубе подобная практика не является чем-то необычным. Ранее "Арсенал" разрешал тренироваться на своей базе бывшим футболистам, которые временно оставались без команды. Такую возможность в свое время получали Алекс Окслейд-Чемберлен и Джек Уилшир, которые также поддерживали форму во время поиска нового места работы.

Зинченко защищал цвета "Арсенала" с 2022 по 2026 год после перехода из "Манчестер Сити". За это время украинец провел 91 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Последним клубом украинца был "Аякс", за который он успел сыграть лишь два матча, поскольку получил тяжелую травму.

На днях амстердамцы объявили о прекращении сотрудничества с Александром Зинченко в связи с истечением срока контракта. Соглашение официально утратило силу 30 июня.