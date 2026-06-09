После разрыва с донецким Шахтером в 2014 году карьера нынешнего лидера сборной Украины могла пойти совсем другим путем. В непростой период футболист остался без команды и вынужден был искать возможность продолжить футбольный путь, рассказал Зинченко в интервью ютуб-каналу "Бомбардир".

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Как Зинченко выживал в России?

Украинский футболист вспомнил непростые времена после ухода из академии Шахтера. Тогда Зинченко оказался в Москве и столкнулся с тяжелыми бытовыми условиями. По его словам, он тогда не до конца осознавал все последствия своего решения и событий, которые происходили вокруг.

Я жил в гараже. Реально в гараже. У меня была кровать, туалет, душ. В гараже в лесу. Бегал в этом лесу каждый день, чтобы поддерживать физическую форму. Я год просто по улицам, по лесу, по любительским турнирам поддерживал форму,

– добавил игрок.

Путь на вершину европейского футбола

Напомним, что летом 2014 года Александр покинул систему Шахтера. После этого он некоторое время находился без клуба, а уже в начале 2015 года подписал контракт с российской Уфой, откуда впоследствии сделал стремительный шаг к европейскому футболу.

Впоследствии карьера украинца резко пошла вверх: трансфер в Манчестер Сити, чемпионские титулы в Англии и статус одного из самых известных украинских футболистов современности.

Сейчас Александр Зинченко восстанавливается от тяжелой травмы, которую получил на старте своей карьеры в Аяксе.