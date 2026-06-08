После многих лет в английском футболе Александр Зинченко продолжает делиться малоизвестными историями из своей карьеры. На этот раз украинец вспомнил один из самых напряженных моментов в раздевалке Манчестер Сити, передает ютуб-канал "Бомбардир".

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Что рассказал Зинченко?

По словам Александра Зинченко, однажды после горячего спора между футболистами атмосфера стала настолько напряженной, что он услышал в свой адрес угрозу: "Я тебя уничтожу" от тогдашнего лидера горожан Венсана Компани. Однако впоследствии конфликт удалось уладить без серьезных последствий.

Полкоманды сидит, там кто-то в телефонах. Он так подходит, берет меня за футболку и просто поднимает в воздух. Поднимает меня и говорит: "Я последний раз видел этот эпизод, чтобы ты так еще раз уступил в единоборстве кому-то на тренировке или в игре. Я просто тебя уничтожу. Ты должен понимать, что каждый день ты здесь работаешь, пашешь ради своей семьи, ради своего контракта, ради людей, которые тебя поддерживают. Из этого все складывается и переносится на игру",

– передал слова Компани игрок сборной Украины.

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Зинченко отметил, что подобные ситуации являются привычным делом для команд самого высокого уровня. Футболисты постоянно находятся под давлением результатов, поэтому эмоции иногда выходят наружу даже между партнерами по команде.

В Манчестер Сити не терпят равнодушия

Зинченко отметил, что именно такая атмосфера помогала команде Пепа Гвардиолы оставаться среди лучших в мире. В коллективе требовали максимальной отдачи от каждого игрока, а любые ошибки или недоработки часто становились поводом для жестких разговоров.

Несмотря на это, украинец тепло вспоминает годы, проведенные в Манчестере. Именно там он выиграл ряд трофеев и превратился в одного из лидеров сборной Украины.

В начале 2026 года украинский футболист покинул Англию и присоединился к нидерландскому Аяксу. В то же время он не скрывает, что опыт, полученный в Манчестер Сити, навсегда останется одним из важнейших этапов его карьеры.