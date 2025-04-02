Арсенал выставил ценник на Зинченка: в подписании украинца заинтересован европейский гранд

Александр Зинченко в сезоне-2024/2025 потерял место в основе "канониров". Уже летом руководство лондонского клуба хочет продать защитника сборной Украины, у которого контракт заканчивается 30 июня 2026 года.

Арсенал планирует произвести перестройку состава в ближайшее трансферное окно. "Канониры" определились с игроками, на которых больше не рассчитывают и собираются гарантированно избавиться.

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Может сменить Лондон на Мадрид

В список попал и Александр Зинченко. Лондонский клуб даже установил ценник на украинского футболиста – 17 миллионов фунтов стерлингов, сообщает 24 Канал со ссылкой на EstoesAtleti.

Отмечается, что этим может воспользоваться мадридский Атлетико. "Матрасники" были заинтересованы в переходе еще в январе, но тогда трансфер осуществить не удалось.

Диего Симеоне считает украинца игроком с идеальным профилем для своей системы. Он ценит универсальность Александра Зинченка, который может играть на позициях крайнего защитника и центрального полузащитника, что соответствует философии аргентинского тренера.

Сейчас официальные переговоры между клубами не ведутся. Однако ожидается, что Атлетико может начать предпринимать шаги для подписания в ближайшие недели.

К слову. В нынешнем сезоне Александр Зинченко провел 17 поединков за Арсенал. В них он отметился одним забитым мячом.

Отметим, что следующий матч "канониры" проведут 5 апреля на выезде против Эвертона. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени.

Напомним, что ранее Зинченко высказался насчет своего будущего. Он заявил, что окончательное решение пока не принял.