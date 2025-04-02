"Сливочные" подходили к ответному матчу с минимальным преимуществом в один гол. Они уступили в основное время на "Сантьягу Бернабеу" со счетом 3:4, но в дополнительное время все же вырвали ничью и по сумме двух игр вышли победителями – 5:4.

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Что написали об игре Лунина

В стартовом составе мадридцев сыграл украинский вратарь Андрей Лунин. После завершения поединка испанская пресса оценила его выступление и пришла к выводу, что, несмотря на четыре пропущенных мяча, он не провел провальный матч, сообщает 24 Канал со ссылкой на Managing Madrid.

"Украинец уже знает, как это – помогать команде выйти в финал, а потом потерять свое место, как это было в Лиге чемпионов прошлого сезона. Лунин выходил в стартовом составе всех матчей того турнира, тогда как Куртуа даже не попадал в заявку. В полуфинале Кубка Испании он снова вышел на поле с первых минут, поскольку Тибо был недоступен из-за травмы.

Андрей вполне мог быть разочарован пропущенным голом, поскольку быстрый удар Андера Барренечеа не был сложным для вратаря, но Лунина полностью бросили свои же защитники. Украинский голкипер мало что мог сделать с автоголом Давида Алабы. Возможно, Лунину эта ночь не запомнилась с положительной стороны, но он и не виноват в том, что пропустил четыре гола", – считают журналисты.

К слову. Это был 12-й матч для Андрея Лунина в нынешнем сезоне на клубном уровне. Всего он пропустил 19 голов и четыре раза оставлял свои ворота "сухими".

Отметим, что в финале Реал сыграет с победителем пары Атлетико – Барселона. Ответный матч после ничьей 4:4 они проведут 2 апреля в 22:30 по киевскому времени.