Подопечные Томаса Тухеля неожиданно уступили в Ноттингеме на "Сити Граунд" со счетом 1:3. Этот результат стал уникальным в истории футбола, сообщает 24 Канал со ссылкой на статистический портал Opta.

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Матч Англия – Сенегал завершился сенсацией

Хозяева первыми забили уже на седьмой минуте, благодаря точному удару Харри Кейна. Однако гости ответили сразу тремя голами в ворота Дина Хендерсона и вырвали победу.

Это позволило Сенегалу войти в историю. До этого ни одна африканская сборная никогда не побеждала национальную команду Англии.

Беспроигрышная серия англичан прервалась на отметке 21 поединок. В них "три льва" одержали 15 побед, а еще 6 раз были зафиксированы ничьи.

Отметим, что это также был первый случай, когда сборная Англии пропустила сразу три мяча от африканской сборной за один матч.

Смотрите видеообзор матча Англия – Сенегал

К слову. Это поражение стало первым для Томаса Тухеля в сборной Англии. До этого он провел три матча во главе "трех львов", в которых его подопечные одержали все победы с общим счетом 6:0.

Напомним, что накануне сборная Украины провела свой второй поединок на турнире Canadian Shield. Она встречалась с Новой Зеландией, которую одолела со счетом 2:1.