Підопічні Томаса Тухеля несподівано поступилися в Ноттінгемі на "Сіті Граунд" з рахунком 1:3. Цей результат став унікальним в історії футболу, повідомляє 24 Канал із посиланням на статистичний портал Opta.

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Матч Англія – Сенегал завершився сенсацією

Господарі першими забили вже на сьомій хвилині, завдяки влучному удару Гаррі Кейна. Проте гості відповіли одразу трьома голами в ворота Діна Гендерсона та вирвали перемогу.

Це дозволило Сенегалу ввійти в історію. До цього жодна африканська збірна ніколи не перемагала національну команду Англії.

Безпрограшна серія англійців перервалася на позначці 21 поєдинок. У них "три леви" здобули 15 перемог, а ще 6 разів було зафіксовано нічиї.

Зазначимо, що це також був перший випадок, коли збірна Англії пропустила одразу три м'ячі від африканської збірної за один матч.

Дивіться відеоогляд матчу Англія – Сенегал

До слова. Ця поразка стала першою для Томаса Тухеля у збірній Англії. До цього він провів три матчі на чолі "трьох левів", у яких його підопічні здобули всі перемоги з загальним рахунком 6:0.

Нагадаємо, що напередодні збірна України провела свій другий поєдинок на турнірі Canadian Shield. Вона зустрічалася з Новою Зеландією, яку здолала з рахунком 2:1.