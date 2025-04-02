Реал – Реал Сосьедад 4:4

Голы: Фелипе, 30, Беллингем, 82, Чуамени, 86, Рюдигер, 115 – Мугуруса, 16, Алаба, 72 (автогол), Оярсабаль, 80, 90+3.

Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в стартовом составе матча. В первом матче "сливочные" одержали победу со счетом 0:1, пишет 24 канал.

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Напряженная игра для мадридцев

Сначала игроки Реала создавали опасные моменты у ворот соперника, однако не реализовывали их.

Уже на 16-й минуте игроки Реала Сосьедад сумели открыть счет в матче. Барренечеа, выскочив один на один с фланга, попал между ног Лунину.

Гол Барренечеа: смотрите видео

После этого Реал еще раз пытался атаковать, однако безуспешно.

Лишь на 30-й минуте "сливочные" реализовали свой момент. Винисиус из глубины левого фланга запустил Эндирка в штрафную соперника, а тот перебросил мяч над голкипером.

Гол Реала: видео

С началом второго тайма Реал пытался все время атаковать, однако забить гол не удавалось. Под конец 70-й минуты у ворот Лунина также создали опасный момент.

На 72-й минуте Реал Сосьедад удвоил свое преимущество. Алаба срезал пяткой между ног украинскому голкиперу, сделав счет 1:2.

Видео второго гола Реала Сосьедад

Уже на 80-й минуте Оярсабаль забил третий гол за гостей.

Гол Оярсабаля: смотрите видео

Впоследствии Реал сумел сравнять счет. На 82-й минуте Винисиус пролетел до левого фланга, после чего в штрафной прострелил в центр на Беллингема, а тот в касание замкнул удар. На 86-й минуте Чуамени головой замкнул навес с углового от Родриго.

Гол Беллингема: видео

Видео гола Чуамени

Казалось, что билет в финал уже в руках "Королевского клуба", однако в дополнительное время Оярсабаль оформил дубль.

Дубль Оярсабаля: видео

Под конец экстратаймов Реал все же вырвал ничью. Голом отметился Рюдигер.

По итогам двух матчей (5:4) "сливочные" вышли в финал Кубка Испании.

Отметим, что соперник Реала определится в противостоянии Атлетико и Барселоны. В первом матче они сыграли вничью.