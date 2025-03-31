Украинский голкипер помог своей команде одержать победу со счетом 3:2. Он совершил два сейва и отдал 100% точных передач, сделав оверперформанс при xG 2,87 в ворота мадридцев.

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Лунин о потенциальном трансфере

После финального свистка Андрей ответил на вопрос о своем будущем, ведь ходит немало слухов о его переходе уже ближайшим летом в другой клуб. Он признался, что пока не думает о трансфере, а сфокусирован на успешном завершении сезона, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bernabeu Digital.

"У меня позитивный подход к нашему будущему, потому что мы продолжаем играть во всех соревнованиях. Я провел около 10 или 11 матчей и надеюсь, что смогу играть больше. Я сосредоточен на ежедневной работе и предстоящих поединках, которые нас ждут.

Осталось два или три месяца и сезон будет завершен. Теперь нет времени думать о возможном уходе из Мадрида. Я продлил свой контракт и счастлив находиться здесь. Я никогда не прекращал бороться за свое место. Нужно сосредоточиться на предстоящих матчах и не думать о том, что будет летом", – сказал Лунин.

Отметим, что в нынешнем сезоне украинский вратарь провел 11 матчей на клубном уровне. В них он пропустил 15 голов и четыре раза оставлял свои ворота "сухими".

К слову. Следующий поединок Реал сыграет 1 апреля против Реал Сосьедада в полуфинале Кубка Испании. Ожидается, что в нем Андрей Лунин снова получит игровую практику.

Напомним, что сейчас украинцем интересуется немало европейских клубов, которые летом хотят его подписать. Главным фаворитом считается Манчестер Юнайтед, который готов удовлетворить финансовые требования руководства "сливочных".