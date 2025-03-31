Український голкіпер допоміг своїй команді здобути перемогу з рахунком 3:2. Він здійснив два сейви та віддав 100% точних передач, зробивши оверперформанс при xG 2,87 у ворота мадридців.

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Лунін про потенційний трансфер

Після фінального свистка Андрій відповів на запитання про своє майбутнє, адже ходить чимало чуток щодо його переходу вже найближчим літом в інший клуб. Він зізнався, що поки не думає про трансфер, а сфокусований на успішному завершенні сезону, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bernabeu Digital.

"У мене позитивний підхід до нашого майбутнього, бо ми продовжуємо грати в усіх змаганнях. Я провів близько 10 чи 11 матчів і сподіваюся, що зможу грати більше. Я зосереджений на щоденній роботі та майбутніх поєдинках, які на нас чекають.

Залишилося два чи три місяці й сезон буде завершено. Тепер немає часу думати про можливий відхід з Мадрида. Я продовжив свій контракт і щасливий перебувати тут. Я ніколи не припиняв боротися за своє місце. Потрібно зосередитися на майбутніх матчах і не думати про те, що буде влітку", – сказав Лунін.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні український воротар провів 11 матчів на клубному рівні. В них він пропустив 15 голів і чотири рази залишав свої ворота "сухими".

До слова. Наступний поєдинок Реал зіграє 1 квітня проти Реал Сосьєдада у півфіналі Кубка Іспанії. Очікується, що в ньому Андрій Лунін знову отримає ігрову практику.

Нагадаємо, що наразі українцем цікавиться чимало європейських клубів, які влітку хочуть його підписати. Головним фаворитом вважається Манчестер Юнайтед, який готовий задовольнити фінансові вимоги керівництва "вершкових".