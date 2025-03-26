Воротар Реала Андрій Лунін залишається цікавим лотом на трансферному ринку. Українець поки не має змоги стати основним у мадридському клубі через Тібо Куртуа.

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Англія або Туреччина

Інтерес до Андрія проявляли Баварія, а також клуби Ла Ліги та АПЛ. Останнім часом фаворитом в боротьбі за Луніна називають Манчестер Юнайтед.

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Aksam, ще одним зацікавленим у Луніні виявився Галатасарай. Стамбульці планують замінити українцем Фернандо Муслеру, який влітку залишить команду після 14-ти років у ній.

Проте більше шансів на 26-річного воротаря має все ж таки МЮ. "Червоні дияволи" вже розпочали перемовини з клубом та гравцем щодо трансферу, який вони оцінюють у 20-25 мільйонів євро. Саме за таку ціну Реал і готовий продати Луніна.

Таким чином, Юнайтед хоче замінити Андре Онана, який не вражає своєю грою після трансферу з Інтеру два роки тому. Контракт Андрія із Реалом розрахований до 2030 року.

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Кар'єра Андрія Луніна

Лунін перебрався у мадридський клуб у 2018 році із Зорі за 8 мільйонів євро. Перші сезони "бланкос" віддавали Андрія в оренду Леганесу, Вальядоліду та Ов'єдо. З 2020-го українець залишається в Реалі, проте не може виграти конкуренцію у Тібо Куртуа.

Сумарно Лунін провів 58 ігор за мадридців, 20 з них – насухо. Левову частку цих матчів українець провів у сезоні 2023-2024, коли бельгієць отримав важку травму та вибув майже на весь сезон. Тоді Андрій допоміг Реалу виграти Лігу чемпіонів та Ла Лігу.