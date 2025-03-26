Вратарь Реала Андрей Лунин остается интересным лотом на трансферном рынке. Украинец пока не имеет возможности стать основным в мадридском клубе из-за Тибо Куртуа.

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Англия или Турция

Интерес к Андрею проявляли Бавария, а также клубы Ла Лиги и АПЛ. В последнее время фаворитом в борьбе за Лунина называют Манчестер Юнайтед.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Aksam, еще одним заинтересованным в Лунине оказался Галатасарай. Стамбульцы планируют заменить украинцем Фернандо Муслеру, который летом покинет команду после 14-ти лет в ней.

Однако больше шансов на 26-летнего вратаря имеет все же МЮ. "Красные дьяволы" уже начали переговоры с клубом и игроком по трансферу, который они оценивают в 20-25 миллионов евро. Именно за такую цену Реал и готов продать Лунина.

Таким образом, Юнайтед хочет заменить Андре Онана, который не впечатляет своей игрой после трансфера из Интера два года назад. Контракт Андрея с Реалом рассчитан до 2030 года.

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Карьера Андрея Лунина

Лунин перебрался в мадридский клуб в 2018 году из Зари за 8 миллионов евро. Первые сезоны "бланкос" отдавали Андрея в аренду Леганесу, Вальядолиду и Овьедо. С 2020-го украинец остается в Реале, однако не может выиграть конкуренцию у Тибо Куртуа.

Суммарно Лунин провел 58 игр за мадридцев, 20 из них – насухо. Львиную долю этих матчей украинец провел в сезоне 2023-2024, когда бельгиец получил тяжелую травму и выбыл почти на весь сезон. Тогда Андрей помог Реалу выиграть Лигу чемпионов и Ла Лигу.