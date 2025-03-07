Украинский вратарь Андрей Лунин пользуется спросом на трансферном рынке. После уверенной игры в сезоне 2023-2024 на игрока Реала начали обращать внимание топ-клубы.

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Лунина хотят в Барсе

Летом были слухи об интересе со стороны Челси, Баварии и Атлетико, а недавно Лунин попал в шорт-лист Манчестер Юнайтед. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Defensa Central, появился довольно неожиданный претендент на Андрея.

В услугах украинца заинтересовался принципиальный соперник мадридцев Барселона. Сообщается, что президент "блаугранас" Жоан Лапорта встретился с агентом вратаря Жорже Мендешем и поинтересовался относительно возможного трансфера украинца.

Впрочем, португалец заверил, что Лунин не планирует менять клуб в ближайшее время. Кроме этого, Реал вряд ли отпустит своего игрока в стан главного конкурента.

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Контракт 26-летнего вратаря с Реалом действует до 2030 года. Андрей перебрался в стан "бланкос" в 2018 году и сыграл за них 57 матчей. Лунин не может выиграть конкуренцию у Тибо Куртуа.

Однако прошлый сезон бельгиец пропустил из-за тяжелой травмы, поэтому основным в Реале был именно Лунин. Украинец выдал впечатляющий сезон и помог мадридцам стать чемпионами Испании и выиграть Лигу чемпионов.