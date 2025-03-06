26-летний вратарь "Королевского клуба" попал в шорт-лист Манчестер Юнайтед. "Красные дьяволы" имеют серьезные намерения относительно трансфера Лунина, сообщает 24 канал со ссылкой на Fichajes.net.

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МанЮнайтед готовит выгодное предложение

Манчестер Юнайтед планирует осуществить трансфер Андрея Лунина летом этого года. "Красные дьяволы" намерены сделать предложение Реалу по украинскому голкиперу в размере 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Королевский клуб" хочет получить за Андрея Лунина не менее 30 миллионов евро. Поэтому трансфер украинца к манкунианцам вполне возможен.

Также роль дублера Тибо Куртуа может поспособствовать переходу Лунина в Манчестер Юнайтед. Ведь Андрей хочет иметь достаточно игрового времени, что ему могут обеспечить "красные дьяволы".

Интересно. Андрей Лунин первый голкипер мадридского Реала за 30 лет, который смог отдать голевую передачу. Результативным действием украинский вратарь отметился в матче Ла Лиги-2024/2025 против Осасуны.

В текущем сезоне Андрей Лунин сыграл за Реал в 9 матчах в официальных турнирах. За это время украинский вратарь пропустил 11 голов и 4 раза сохранил ворота нетронутыми.