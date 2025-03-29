Українському голкіперу Андрію Луніну пощастило потрапити до найтитулованішого клубу світу. Проте він там отримує одну з найнижчих зарплат, пише 24 Канал з посиланням на Football Transfers.

Читайте також Іспанський тренер зізнався, чи стане поява у стартовому складі Луніна проблемою для Реала

Скільки заробляє Лунін у Реалі

За даними джерела, 26-річний голкіпер отримує 4,5 мільйона євро на рік. Це майже у сім разів менше, ніж у Кіліана Мбаппе – найбільш високооплачуваного футболіста "вершкових". Французький форвард заробляє 31,25 мільйона євро.

На другому рядку рейтингу Давід Алаба. Австрійський захисник отримує на картку 22,5 мільйона євро. Джут Беллінгем та Вінісіус Жуніор у Реалі заробляють по 21 мільйону євро на рік.

До речі, конкурент Андрія Луніна Тібо Куртуа має зарплату у 15 мільйонів євро. Зазначимо, що загалом 15 футболістів "Галактікос" заробляють понад 10 мільйонів.

Менше за Луніна у Реалі отримують бразилець Ендрік (4,1 мільйона), іспанський захисник Хесус Вальєхо (1,8 мільйона) та 22-річний Рауль Асенсіо (840 тисяч).

Зарплати футболістів Реала / скриншот з сайту Football Transfers

Нагадаємо, що Андрій Лунін став гравцем Реала влітку 2018 року. З того часу він зіграв за "королівський клуб" 58 матчів, у яких пропустив 64 м'ячі. У 20 поєдинках українець зберіг ворота "сухими". За даними Transfermarkt, вартість запасного голкіпера "бланкос" становить 20 мільйонів євро.

До речі, влітку Андрій Лунін може змінити клубну прописку. У підписанні голкіпера збірної України зацікавлені Мілан та Манчестер Юнайтед.