Украинскому голкиперу Андрею Лунину повезло попасть в самый титулованный клуб мира. Однако он там получает одну из самых низких зарплат, пишет 24 Канал со ссылкой на Football Transfers.

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Сколько зарабатывает Лунин в Реале

По данным источника, 26-летний голкипер получает 4,5 миллиона евро в год. Это почти в семь раз меньше, чем у Килиана Мбаппе – самого высокооплачиваемого футболиста "сливочных". Французский форвард зарабатывает 31,25 миллиона евро.

На второй строчке рейтинга Давид Алаба. Австрийский защитник получает на карточку 22,5 миллиона евро. Джут Беллингем и Винисиус Жуниор в Реале зарабатывают по 21 миллиону евро в год.

Кстати, конкурент Андрея Лунина Тибо Куртуа имеет зарплату в 15 миллионов евро. Отметим, что в целом 15 футболистов "Галактикос" зарабатывают более 10 миллионов.

Меньше Лунина в Реале получают бразилец Эндрик (4,1 миллиона), испанский защитник Хесус Вальехо (1,8 миллиона) и 22-летний Рауль Асенсио (840 тысяч).

Зарплаты футболистов Реала / скриншот с сайта Football Transfers

Напомним, что Андрей Лунин стал игроком Реала летом 2018 года. С того времени он сыграл за "королевский клуб" 58 матчей, в которых пропустил 64 мяча. В 20 поединках украинец сохранил ворота "сухими". По данным Transfermarkt, стоимость запасного голкипера "бланкос" составляет 20 миллионов евро.

Кстати, летом Андрей Лунин может сменить клубную прописку. В подписании голкипера сборной Украины заинтересованы Милан и Манчестер Юнайтед.