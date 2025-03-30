Реал – Леганес 3:2

Голи: Мбаппе, 32 (пен), 76, Беллінгем, 47 – Гарсія, 33, Раба, 40.

Цього вікенду в чемпіонаті Іспанії проходять матчу 29 туру Ла Ліги 2024-2025. Чинний чемпіон в особі мадридського Реала зустрічався на своєму полі із Леганесом, повідомляє 24 Канал.

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Лунін без кліншиту

Команда Карло Анчелотті бореться за чемпіонство, тому перемога над Леганесом була вкрай важлива для неї. Втім тренер все одно вирішив провести ротацію, надавши відпочинок Вінісіусу та Родріго.

Також не потрапив у заявку і Тібо Куртуа, який травмувався у стані збірної Бельгії. Це дозволило Андрію Луніну вп'яте вийти в основі Реала у цьому сезоні Ла Ліги.

Реал очікувано володів ініціативою, але і суперник вміло огризався. Мадридці вийшли вперед на 32 хвилині завдяки реалізованому пенальті від Мбаппе. Проте на перерву їм довелось йти з відставанням в рахунку.

Леганесу вдалось забити двічі протягом восьми хвилин в кінці першого тайму. В обох випадках захист господарів провалювався на флангах, даючи вінгерам зайти у майданчик та точно прострілити.

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Добили після перерви

Луніна ж винити у цих м'ячах не варто, його розстрілювали по суті впритул. Загалом українець провів рівний матч та здійснив два сейви. Реалу ж вдалось виправити ситуацію у другому таймі.

Спочатку Беллінгем вдало зорієнтувався у метушні в майданчику Леганеса та зрівняв рахунок. А під завісу гри перемогу Реал приніс точний удар Мбаппе здаля після хитрого розіграшу стандарту.

Таким чином Кіліан має вже 22 голи у цьому сезоні Ла Ліги, що лише на один менше ніж у лідера рейтингу Роберта Левандовського. Перемога дозволила Реалу наздогнати за очками Барселону, але у каталонців ще є гра в запасі проти Жирони.

Відеоогляд матчу Реал – Леганес