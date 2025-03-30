Реал – Леганес 3:2

Голы: Мбаппе, 32 (пен), 76, Беллингем, 47 – Гарсия, 33, Раба, 40.

В этот уик-энд в чемпионате Испании проходят матча 29 тура Ла Лиги 2024-2025. Действующий чемпион в лице мадридского Реала встречался на своем поле с Леганесом, сообщает 24 Канал.

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Лунин без клиншита

Команда Карло Анчелотти борется за чемпионство, поэтому победа над Леганесом была крайне важна для нее. Впрочем тренер все равно решил провести ротацию, предоставив отдых Винисиусу и Родриго.

Также не попал в заявку и Тибо Куртуа, который травмировался в стане сборной Бельгии. Это позволило Андрею Лунину пятый раз выйти в основе Реала в этом сезоне Ла Лиги.

Реал ожидаемо владел инициативой, но и соперник умело огрызался. Мадридцы вышли вперед на 32 минуте благодаря реализованному пенальти от Мбаппе. Однако на перерыв им пришлось идти с отставанием в счете.

Леганесу удалось забить дважды в течение восьми минут в конце первого тайма. В обоих случаях защита хозяев проваливалась на флангах, давая вингерам зайти в площадку и точно прострелить.

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Добили после перерыва

Лунина же винить в этих мячах не стоит, его расстреливали по сути в упор. В общем украинец провел равный матч и совершил два сейва. Реалу же удалось исправить ситуацию во втором тайме.

Сначала Беллингем удачно сориентировался в суматохе в площадке Леганеса и сравнял счет. А под занавес игры победу Реал принес точный удар Мбаппе издали после хитрого розыгрыша стандарта.

Таким образом Килиан имеет уже 22 гола в этом сезоне Ла Лиги, что лишь на один меньше чем у лидера рейтинга Роберта Левандовского. Победа позволила Реалу догнать по очкам Барселону, но у каталонцев еще есть игра в запасе против Жироны.

Видеообзор матча Реал – Леганес