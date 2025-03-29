Лечче – Рома 0:1

Гол: Довбик, 80.

На этой неделе в чемпионате Италии 2024-2025 проходят матчи 30 тура Серии А. На вечер субботы была вынесена встреча с участием Ромы, которая гостила на поле Лечче, сообщает 24 Канал.

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Украинец вытащил победу

Римляне проводят успешный отрезок сезона после провала на старте. Команда Клаудио Раньери одержала шесть подряд побед в Серии А и запрыгнула в еврокубковую зону.

Бой с Лечче был прекрасной возможностью продолжить серию, ведь соперник является аутсайдером турнира и борется за выживание. В основе римлян вышел Артем Довбик, который составил пару форвардов с Матиасом Суле.

Несмотря на явный фаворитизм во встрече Рома не имела существенного игрового преимущества. Лечче удачно сдерживал гостей и имел все шансы вырвать ничью. Довбик был одним из самых активных в составе гостей и нанес пять ударов по воротам.

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В конце концов один из этих ударов стал успешным. На 80-й минуте Артем подхватил снаряд после паса от Кристанте, накрутил защитника хозяев и точно пробил в ближний угол.

Это был уже 15-ый гол украинца за Рому в этом сезоне. Через четыре минуты после гола тренер заменил Довбика, но Рома все равно удержала победу. Она стала седьмой подряд в Серии А для "волков" и позволила им подняться на шестое место.