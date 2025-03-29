В этот уик-энд в чемпионате Италии 2024-2025 состоятся матчи 30 тура. Центральным матчем воскресенья, 30 марта, станет бой между Наполи и Миланом, сообщает 24 Канал. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

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Две команды в кризисе

"Россонери" начали сезон с чемпионскими амбициями, однако реальность оказалась для команды более суровой. Даже смена Паулу Фонсеки на Сержиу Консейсау.

За девять туров до финиша сезона Милан занимает аж 9 место в турнирной таблице, однако расстояние от еврозоны составляет лишь два балла. Очередным соперником "россонери" станет претендент на чемпионство Наполи.

Команда Антонио Конте с первых туров демонстрирует свои амбиции на Скудетто. Однако февраль-март неаполитанцы провели ужасно, выиграв только один из семи матчей. Как следствие, Интер потеснил "партенопеев" с первой строчки.

Сейчас между командами разница в три балла, при этом у команды Симеоне еще и куда лучше разница мячей. Именно она будет решающей в случае равного количества очков, ведь обе очные встречи завершились 1:1.

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Прогноз Favbet

Впрочем, даже несмотря на кризис в последних играх Наполи будет фаворитом в битве против Милана. Коэффициент на триумф команды Конте составляет 2,00, тогда как на успех "россонери" – 3,95. Ничья же оценивается в 3,50 согласно котировкам Favbet.

При этом эксперты не верят в результативную встречу на "Стадио Диего Армандо Марадона". На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 2,04, тогда как на ТМ2,5 – 1,82. Главными фаворитами на забитый мяч являются следующие футболисты: