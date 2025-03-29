Цього вікенду в чемпіонаті Італії 2024-2025 відбудуться матчі 30 туру. Центральним матчем неділі, 30 березня, стане бій між Наполі та Міланом, повідомляє 24 Канал. Початок – о 21:45 за київським часом.

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Дві команди у кризі

"Россонері" почали сезон із чемпіонськими амбіціями, проте реальність виявилась для команди більш суворою. Навіть зміна Паулу Фонсеки на Сержіу Консейсау.

За дев'ять турів до фінішу сезону Мілан посідає аж 9 місце в турнірній таблиці, проте відстань від єврозони становить лише два бали. Черговим суперником "россонері" стане претендент на чемпіонство Наполі.

Команда Антоніо Конте з перших турів демонструє свої амбіції на Скудетто. Проте лютий-березень неаполітанці провели жахливо, вигравши тільки один із семи матчів. Як наслідок, Інтер потіснив "партенопеїв" з першої сходинки.

Наразі між командами різниця у три бали, при цьому у команди Сімеоне ще і куди краща різниця м'ячів. Саме вона буде вирішальною у випадку рівної кількості очок, адже обидві очні зустрічі завершились 1:1.

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Прогноз Favbet

Втім навіть попри кризу в останніх іграх Наполі буде фаворитом у битві проти Мілана. Коефіцієнт на тріумф команди Конте становить 2,00, тоді як на успіх "россонері" – 3,95. Нічия ж оцінюється у 3,50 згідно з котируваннями Favbet.

При цьому експерти не вірять у результативну зустріч на "Стадіо Дієго Армандо Марадона". На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 2,04, тоді як на ТМ2,5 – 1,82. Головними фаворитами на забитий м'яч є наступні футболісти: