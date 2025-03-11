Влітку 2024 року нападник збірної України Артем Довбик перебрався в Рому. Італійський клуб виплатив Жироні 30 мільйонів євро за найкращого бомбардира Ла Ліги.

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Наїзд на Довбика

Але клуб наразі проводить важкий сезон та вже двічі змінив головного тренера. Наразі у Артема непрості відносини із Клаудіо Раньєрі, адже той почав ротувати його із узбеком Ельдором Шомуродовим.

Після минулої гри проти Емполі Раньєрі неоднозначно висловився на пресконференції про одного з футболістів. За його словами, "хтось у зустрічі грав на себе, але він не скаже, хто саме".

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky Italia, Клаудіо казав це саме про Довбика. Таку думку висловив журналіст видання Анджело Манджанте. Він вважає, що Артем на полі більше думає про власну результативність, ніж про команду.

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У поточному сезоні Довбик провів 36 матчів за "вовків", забивши 14 голів та віддавши два асисти. Відзначимо, що у матчі проти Емполі українець вийшов на заміну у другому таймі та відіграв всього 20 хвилин.

Його команда здобула мінімальну перемогу завдяки голу Суле. Це була вже п'ята поспіль перемога римлян в чемпіонаті Італії і вона дозволила столичній команді піднятися у зону єврокубків на 7 місце.