Зі стартових хвилин цього поєдинку на поле вийшов Артем Довбик. Він не відзначився результативними діями й на 71-й хвилині українського нападника замінив Ельдор Шомуродов, який забив переможний м’яч – 2:1.

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Що сказав Раньєрі про Довбика

На післяматчевій пресконференції головний тренер "вовків" Клаудіо Раньєрі підбив підсумки поєдинку. Серед іншого він висловився про гру своїх нападників, повідомляє 24 Канал із посиланням на Voce Giallorossa.

Я не шкодую, що Шомуродов не вийшов на поле з перших хвилин. Не можна передбачити свої дії. Ельдор міг би забити більше або взагалі піти без голів. Довбик провів непоганий матч, він багато боровся,

– сказав італієць.

Також наставник Роми посварив українського форварда за змарнований момент, коли той послизнувся. Раньєрі незадоволений вибором взуття Артема, через що уродженець Черкас страждає вже не вперше:

"Мені було щиро шкода, що він оступився в такий відповідальний момент. На жаль, Артем використовує тип взуття, який не дає змоги змінювати шипи ззаду, і це мене дуже засмучує.

Я говорю про це з того дня, як прийшов до клубу. Поле було мокрим і він послизнувся. Головне – проявити терпіння, ми будемо робити все необхідне, щоб пройти далі".

Довідка. Матч-відповідь Атлетік – Рома відбудеться в Більбао 13 березня. Стартовий свисток пролунає о 19:45.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Артем Довбик провів 35 поєдинків за "вовків" у всіх турнірах. Він має в активі 14 голів і 4 асисти.