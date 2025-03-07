Со стартовых минут этого поединка на поле вышел Артем Довбик. Он не отметился результативными действиями и на 71-й минуте украинского нападающего заменил Эльдор Шомуродов, который забил победный мяч – 2:1.

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Что сказал Раньери о Довбике

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "волков" Клаудио Раньери подвел итоги поединка. Среди прочего он высказался об игре своих нападающих, сообщает 24 Канал со ссылкой на Voce Giallorossa.

Я не жалею, что Шомуродов не вышел на поле с первых минут. Нельзя предугадать свои действия. Эльдор мог бы забить больше или вообще уйти без голов. Довбик провел неплохой матч, он много боролся,

– сказал итальянец.

Также наставник Ромы поругал украинского форварда за упущенный момент, когда тот поскользнулся. Раньери недоволен выбором обуви Артема, из-за чего уроженец Черкасс страдает уже не впервые:

"Мне было искренне жаль, что он оступился в такой ответственный момент. К сожалению, Артем использует тип обуви, который не позволяет менять шипы сзади, и это меня очень расстраивает.

Я говорю об этом с того дня, как пришел в клуб. Поле было мокрым и он поскользнулся. Главное – проявить терпение, мы будем делать все необходимое, чтобы пройти дальше".

Справка. Ответный матч Атлетик – Рома состоится в Бильбао 13 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:45.

Напомним, что в нынешнем сезоне Артем Довбык провел 35 поединков за "волков" во всех турнирах. Он имеет в активе 14 голов и 4 ассиста.