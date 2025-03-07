В Лиге Европы 2024-2025 состоялись первые матчи 1/8 финала. Среди участников этой стадии уже не осталось клубов из Украины, однако еще соревнуются двое игроков нашей сборной, сообщает 24 Канал.

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Неудачи украинцев

Роме с Артемом Довбиком предстояло сражаться против одной из лучших команд основной стадии Атлетика. Украинец оказался в старте на домашнюю встречу, но особо ничем не отметился за 71 минуту на поле.

После перерыва команды обменялись голами и все шло к ничьей, но в конце встречи римляне вырвали победу благодаря победному голу Шомуродова. Что же касается Романа Яремчука, то его Олимпиакосу противостоял более легкий оппонент в лице Буде-Глимта.

Последнее время воспитанник Динамо демонстрирует неплохую игру, поэтому Эрнесто Вальверде доверил ему место в основе. Впрочем игра в Норвегии получилась провальной для греков. Буде-Глимт забил аж трижды, тогда как Роман мало чем запомнился, покинув поле на 59 минуте.

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Англия проваливается

Среди других игр стоит выделить неудачи английских команд. Манчестер Юнайтед не удержал победу на поле Реал Сосьедада, пропустив с пенальти в конце.

Тоттенхэм же вообще проиграл скромному АЗ из Алкмаара, причем единственный мяч в игре был автоголом от Бергвалля. Неожиданно завершился матч Фенербахче против Рейнджерс. Команда Жозе Моуриньо умудрилась проиграть дома в два мяча.

Зато довольно драматично свои победы одержали Лацио, Айнтрахт и Лион. Последним руководил Паулу Фонсека, дисквалификация которого действует только на французские соревнования. Отметим, что ответные матчи этой стадии пройдут 13 марта.

Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы 2024-2025

Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед 1:1

Голы: Оярсабаль, 70 (пен) – Зиркзее, 57.

АЗ Алкмаар – Тоттенхэм 1:0

Гол: Бергвалль, 18 (автогол).

Стяуа – Лион 1:3

Голы: Белуце, 68 – Тальяфико, 30, Фофана, 86, 89.

Фенербахче – Рейнджерс 1:3

Голы: Джику, 30 – Дессер, 7, Черны, 42, 81.

Рома – Атлетик 2:1

Голы: Анхелиньо, 56, Шомуродов, 90+4 – И. Уильямс, 50.

Аякс – Айнтрахт 1:2

Голы: Бробби, 10 – Ларссон, 28, Скири, 70.

Виктория – Лацио 1:2

Голы: Дуросинми, 53 – Романьоли, 18, Исаксен, 90+8.