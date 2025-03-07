В Лізі Європи 2024-2025 відбулись перші матчі 1/8 фіналу. Серед учасників цієї стадії вже не залишилось клубів з України, проте ще змагаються двоє гравців нашої збірної, повідомляє 24 Канал.

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Невдачі українців

Ромі з Артемом Довбиком належало битися проти однієї з найкращих команд основної стадії Атлетіка. Українець опинився у старті на домашню зустріч, але особливо нічим не відзначився за 71 хвилину на полі.

Після перерви команди обмінялись голами і все йшло до нічиєї, але в кінці зустрічі римляни вирвали перемогу завдяки переможному голу Шомуродова. Що ж стосується Романа Яремчука, то його Олімпіакосу протистояв легший опонент в особі Буде-Глімта.

Останній часом вихованець Динамо демонструє непогану гру, тому Ернесто Вальверде довірив йому місце в основі. Втім гра у Норвегії вийшла провальною для греків. Буде-Глімт забив аж тричі, тоді як Роман мало чим запам'ятався, залишивши поле на 59 хвилині.

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Англія провалюється

Серед інших ігор варто виділити невдачі англійських команд. Манчестер Юнайтед не втримав перемогу на полі Реал Сосьєдада, пропустивши з пенальті в кінці.

Тоттенхем же взагалі програв скромному АЗ з Алкмаара, причому єдиний м'яч у грі був автоголом від Бергвалля. Несподівано завершився матч Фенербахче проти Рейнджерс. Команда Жозе Моуріньо примудрилась програти вдома у два м'ячі.

Натомість доволі драматично свої перемоги здобули Лаціо, Айнтрахт та Ліон. Останнім керував Паулу Фонсека, дискваліфікація якого діє лише на французькі змагання. Відзначимо, що матчі-відповіді цієї стадії пройдуть 13 березня.

Результати перших матчів 1/8 фіналу Ліги Європи 2024-2025

Реал Сосьєдад – Манчестер Юнайтед 1:1

Голи: Оярсабаль, 70 (пен) – Зіркзее, 57.

АЗ Алкмаар – Тоттенхем 1:0

Гол: Бергвалль, 18 (автогол).

Стяуа – Ліон 1:3

Голи: Белуце, 68 – Тальяфіко, 30, Фофана, 86, 89.

Фенербахче – Рейнджерс 1:3

Голи: Джіку, 30 – Дессер, 7, Черни, 42, 81.