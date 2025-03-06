Усе через зрив португальського наставника під час поєдинку проти Бреста. Він жорстко накричав на арбітра, виплеснувши емоції тому прямо в обличчя.

До теми Колишній тренер Шахтаря отримав дискваліфікацію аж на 9 місяців через атаку арбітра

Чому Паулу зірвався

Ця ситуація виглядала дещо дивно, адже "ткачі" вели в рахунку 2:1, а Фонсеку обурив епізод уже в компенсований час, коли арбітр не призначив пенальті у ворота суперників. Тож він не мав вирішального значення на результат, щоб поводитися аж так емоційно.

Знайомий португальського тренера, який захотів залишитися анонімним, пояснив поведінку наставника Ліона під час його конфлікту з суддею. Він заявив, що така надмірна емоційність могла бути викликана напругою через війну в Україні, повідомляє 24 Канал із посиланням на Le Progres.

Сімейне становище та поточна геополітична ситуація призвели до стану надзвичайної напруги в нього. Він виглядав дуже похмурим у неділю вранці перед матчем,

– заявив знайомий Фонсеки.

Довідка. Дружиною Паулу Фонсеки є українка Катерина Остроушко. Пара разом виховує двох дітей, а сам португалець систематично публічно підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, що Фонсека очолив Ліон наприкінці січня. Під його керівництвом "ткачі" провели п'ять поєдинків, у яких здобули три перемоги та зазнали двох поразок.