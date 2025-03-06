Все из-за срыва португальского наставника во время поединка против Бреста. Он жестко накричал на арбитра, выплеснув эмоции тому прямо в лицо.

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Почему Паулу сорвался

Эта ситуация выглядела несколько странно, ведь "ткачи" вели в счете 2:1, а Фонсеку возмутил эпизод уже в компенсированное время, когда арбитр не назначил пенальти в ворота соперников. Поэтому он не имел решающего значения на результат, чтобы вести себя так эмоционально.

Знакомый португальского тренера, который захотел остаться анонимным, объяснил поведение наставника Лиона во время его конфликта с судьей. Он заявил, что такая чрезмерная эмоциональность могла быть вызвана напряжением из-за войны в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Progres.

Семейное положение и текущая геополитическая ситуация привели к состоянию чрезвычайного напряжения у него. Он выглядел очень мрачным в воскресенье утром перед матчем,

– заявил знакомый Фонсеки.

Справка. Женой Паулу Фонсеки является украинка Екатерина Остроушко. Пара вместе воспитывает двоих детей, а сам португалец систематически публично поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения.

Напомним, что Фонсека возглавил Лион в конце января. Под его руководством "ткачи" провели пять поединков, в которых одержали три победы и потерпели два поражения.