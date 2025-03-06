Неделю назад в чемпионате Франции разгорелся громкий скандал с участием экс-тренера Шахтера Паулу Фонсеки. Португальский коуч в январе начал тренировать Лион.

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Долгосрочный бан

Во время игры против Бреста наставник "ткачей" атаковал арбитра из-за неназначенного пенальти в ворота гостей. Особенно странно, что это случилось в компенсированное время при победном для Лиона счете (2:1).

Впрочем, Паулу очень резко возмущался решением Бенуа Мийо, его даже пришлось сдерживать игрокам команды. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на L'Equipe, Фонсека дисквалифицирован аж на 9 месяцев из-за оскорбительных слов в адрес рефери.

Это означает, что коуч не сможет находиться на скамейке запасных своей команды вплоть до 30 ноября. Кроме того, до сентября Паулу будет запрещено появляться в раздевалке команды до матчей и во время перерыва.

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Напомним, что португалец выиграл три из пяти матчей во главе Лиона. После 24-х туров подопечные Фонсеки занимают шестое место в Лиге 1. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет четыре балла.