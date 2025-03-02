В чемпионате Франции 2024-2025 состоялись матчи 24 тура Лиги 1. В центральном матче уик-энда команда экс-тренера Шахтера Паулу Фонсеки Лион принимала Брест, сообщает 24 Канал.

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Фонсеку понесло

Хозяева первыми пропустили, но позже дубль Ляказетта все же принес победу Лиону. В компенсированное время произошел громкий скандал с участием португальского коуча.

В штрафной площади произошел спорный эпизод, после которого Лион претендовал на пенальти. Судья просмотрел VAR, но решил не указывать на отметку. Это очень не понравилось Фонсеке.

Португалец набросился на Бенуа Мийо с претензиями к его работе. Судья не стал терпеть нападки и показал Паулу красную карточку. Коуча продолжали накрывать эмоции, его пришлось сдерживать всей командой.

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Французские СМИ сообщают, что Паулу грозит дисквалификация до семи матчей. Его обвиняют в оскорбительных словах в адрес арбитра с угрозами. Фонсека извинился за свое поведение после игры.

Отметим, что португалец выиграл три из пяти матчей во главе Лиона, при этом уступил лишь грандам Марселю и ПСЖ. После 24-х туров подопечные Фонсеки занимают шестое место в Лиге 1. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет четыре балла.