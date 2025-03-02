Барселона – Реал Сосьедад 4:0

Голы: Мартин, 25, Касадо, 29, Араухо, 56, Левандовский, 60.

В чемпионате Испании в эти выходные проходят матчи 26 тура сезона 2024-2025. Центральная игра воскресенья состоялась в Барселоне, где местная одноименная команда принимала Реал Сосьедад, сообщает 24 Канал.

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Барса раздавила басков

Баски имеют еврокубковые амбиции, однако нестабильные результаты мешают им претендовать на Лигу чемпионов. Барселона набрала прекрасный ход, выиграв пять кряду встреч в Ла Лиге.

При этом в субботу Реал проиграл свой матч Бетису, поэтому у подопечных Флика была прекрасная возможность оторваться от принципиального оппонента. Сосьедад активно начал игру и даже забил быстрый гол. Однако он был отменен из-за офсайда.

Впрочем, в середине первого тайма Элустондо сорвал выход каталонцев один на один, из-за чего получил красную карточку. В меньшинстве гости не смогли дать бой Барселоне и та буквально смяла соперника.

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Еще до перерыва Мартин и Касадо результативно завершили прекрасные атаки Барсы. А во втором тайме Араухо и Левандовский добили гостей окончательно. Для поляка это уже 21-ый гол в текущем сезоне Ла Лиги.

Таким образом, Барселона сохранила отрыв в одно очко от Атлетико, тогда как гандикап над Реалом увеличился до трех баллов. За неделю "блаугранас" примут Осасуну, но перед этим подопечным Флика предстоит бой в Лиге чемпионов против Бенфики.

Видеообзор матча Барселона – Реал Сосьедад