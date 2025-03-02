Барселона – Реал Сосьєдад 4:0

Голи: Мартін, 25, Касадо, 29, Араухо, 56, Левандовський, 60.

В чемпіонаті Іспанії цими вихідними проходять матчі 26 туру сезону 2024-2025. Центральна гра неділі відбулась у Барселоні, де місцева однойменна команда приймала Реал Сосьєдад, повідомляє 24 Канал.

До теми Колишній гравець Реала допоміг Бетісу здолати "Королівський клуб" у Ла Лізі

Барса розчавила басків

Баски мають єврокубкові амбіції, проте нестабільні результати заважають їм претендувати на Лігу чемпіонів. Барселона набрала прекрасну ходу, вигравши п'ять поспіль зустрічей у Ла Лізі.

При цьому в суботу Реал програв свій матч Бетісу, тому у підопічних Фліка була прекрасна нагода відірватися від принципового опонента. Сосьєдад активно почав гру та навіть забив швидкий гол. Проте він був скасований через офсайд.

Втім в середині першого тайму Елустондо зірвав вихід каталонців сам на сам, через що отримав червону картку. У меншості гості не змогли дати бій Барселоні і та буквально зім'яла суперника.

Читайте також Зірка Реала вкотре розкритикував суддівство Ла Ліги

Ще до перерви Мартін та Касадо результативно завершили прекрасні атаки Барси. А у другому таймі Араухо та Левандовський добили гостей остаточно. Для поляка це вже 21-ий гол у поточному сезоні Ла Ліги.

Таким чином, Барселона зберегла відрив в одне очко від Атлетіко, тоді як гандикап над Реалом збільшився до трьох балів. За тиждень "блаугранас" приймуть Осасуну, але перед цим на підопічних Фліка чекає бій в Лізі чемпіонів проти Бенфіки.

Відеоогляд матчу Барселона – Реал Сосьєдад