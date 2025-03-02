У суботу, 1 березня, відбувся матч 26-го туру Ла Ліги між Реалом та Бетісом. "Вершкові" сенсаційно поступилися супернику з рахунком 2:1.

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Вінісіус розкритикував суддівство

Наприкінці матчу бразильський футболіст отримав жовту картку, через що поскаржився на дії головного арбітра Алехандро Ернандеса, пише 24 канал з посиланням на AS.

Обурення Жуніора потрапило в прямий ефір каналу Movistar+.

Це безумство, безумство! Ну звичайно, звичайно! Як завжди. Мені завжди показують жовту. Віні завжди чекає картка. Завжди,

– сказав Вінісіус Жуніор.

Це вже шоста жовта картка для бразильця у поточному сезоні.

Відзначимо, що у сезоні-2024/2025 Вінісіус Жуніор зіграв 35 матчів у всіх турнірах, у яких забив 17 голів та віддав 12 результативних передач.