Головною темою останнього дня лютого стала скандальна зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Між головами держав виникла серйозна суперечка через війну в Україні.

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Каладзе підтримав Трампа

Трамп та віцепрезидент США Джей Ді Венс відверто принижували Зеленського та маніпулювали цифрами щодо війни. У підсумку угода про рідкісноземельні метали не була підписана, а президент України достроково залишив Білий дім.

Чимало світових лідерів та відомих особистостей прокоментували скандал між президентами. Серед них були і чимало проросійських осіб, які підтримали Трампа. Одним з них став мер Тбілісі Кахабер Каладзе, повідомляє 24 Канал з посиланням на interpressnews.

Дональд Трамп вкотре чітко підкреслив, хто хоче війни, а хто – миру. Те, що ми бачили вчора, тут і так все зрозуміло. Тому я не даватиму роз'яснень. Цікавішими є заяви, які були зроблені після цієї полеміки. Ми побачили заяви людей без батьківщини, що вкотре доводить, хто реально хотів війни як усередині країни, так і за її межами. Існує глобальна партія війни, яка хоче вести їх у ​​різних країнах світу. Від цього вони, отримують прибуток, але руйнуються країни, міста, села, а також гине мирне населення. Прикладом цього є важке становище в Україні. У цій країні ми отримали повну катастрофу. Відповідно, завершити все це є принципово важливим,

– заявив Каладзе.

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Ганебна кар'єра політика

Нагадаємо, що Каха був відомим футболістом, який зробив собі ім'я у київському Динамо. За "біло-синіх" грузин виступав з 1998 по 2001 роки, вигравши по три чемпіонства та Кубка.

Також Каладзе допоміг киянам вийти у півфінал Ліги чемпіонів. Пізніше Каха багато пограв за Мілан, з яким виграв дві Ліги чемпіонів. Але вже після ігрової кар'єри захисник пішов у політику та заплямував своє ім'я.

Каладзе став членом проросійської партії "Грузинська мрія". Певний час ексфутболіст був прем'єр-міністром Грузії, а також міністром енергетики. З 2017 року Кахабер обіймає позаду мера Тбілісі.