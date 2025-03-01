Після скандальної зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа світ розділився. Одна частина підтримує президента України, а інша стала на сторону керманича США. 24 канал зібрав реакцію спорту на суперечку лідерів країн.

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Реакція спорту на події в США

Український футболіст Олександр Зінченко відреагував на суперечку між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Гравець Арсенала зробив репост сторіс шоумена Андрія Бєднякова в інстаграмі.

На зустрічах з дітьми в школах я кажу їм, що Сила не в тому, коли ти бандою принижуєш людину, намагаючись її шантажувати, насміхатися та маніпулювати. Сила в тому, коли тебе намагаються принизити на весь світ – зробити так, щоб ті, хто принижує виглядали жалюгідно. І світ сьогодні це побачив,

– йдеться у дописі.

Реакція Зінченко на скандал між Зеленським та Трампом / Скриншот з інстаграму футболіста

Ілля Забарний

Серед українських футболістів на інцидент у Білому домі відреагував Ілля Забарний. Захисник Борнмута опублікував відео у ТікТок, яке підписав різким та лаконічним висловлюванням стосовно Дональда Трампа.

До речі кажучи, який же все-таки Трамп п*****с,

– написав Забарний.

Матвій Бідний

Матвій Бідний прокоментував скандальну ситуацію між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Міністр молоді та спорту підтримав президента України, наголосивши, що він показав гідність та силу.

Вадим Гутцайт

Вадим Гутацайт підтримав Володимира Зеленського після суперечки з Дональдом Трампом. Голова Національного олімпійського комітету України закликав об'єднатись заради перемоги.

Лілія Подкопаєва

Лілія Подкопаєва долучилась до підтримки Володимира Зеленського. Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики опублікувала фото президента України, підкресливши, що він продовжує боротись за країну, попри тиск та виклики.

Ольга Харлан

Ольга Харлан стала на захист президента України. Титулована фехтувальниця опублікувала сторіс в інстаграмі, де висловила підтримку Володимиру Зеленському.

Вам не потрібно носити костюм, щоб бути найповажнішою людиною в кімнаті! Пишаюся своїм Президентом! Пишаюся тим, що я українка! Слава Україні,

– написала Харлан.

Харлан відреагувала на конфлікт Зеленського з Трампом / Скриншот з інстаграму фехтувальниці

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна відреагувала на суперечку Володимира Зеленського та Дональдом Трампом. Українська тенісистка опублікувала картинку, яка описує емоції від зустрічі президентів.

Реакція Світоліної на суперечку Зеленського та Трампа / Скриншот з інстаграму тенісистки

Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх в інстаграмі підтримала Володимира Зеленського. Українська легкоатлетка подякувала президенту України.

Ми стояли, стоїмо, і будемо стояти. Дякуємо за мужність, пане президент,

– написала Магучіх.

Магучіх відреагувала на конфлікт між Зеленським та Трампом / Скриншот з інстаграму легкоатлетки

Андрій Шевченко

Андрій Шевченко висловив підтримку Володимиру Зеленському після конфлікту з Дональдом Трампом в Овальній залі Білого дому. Президент Української асоціації футболу опублікував сторіс в інстаграмі, заявивши, що сила в єдності.

Шевченко підтримав Зеленського / Скриншот з інстаграму президента УАФ

Думка іноземних спортсменів дещо відрізняється від представників України. Зокрема, британський ексбоксер Тайсон Ф'юрі став на захист Дональда Трампа, заявивши, що президент США стане гарантом миру у світі.

Ф'юрі став на захист Трампа / Скриншот з інстаграму ексбоксера

Джейк Пол

Не залишився осторонь скандальний американський блогер та боксер Джейк Пол. Боєць у соціальній мережі Х підтримав президента США Дональда Трампа.

Це не напад. Це називається бути чоловіком, робити те, що найкраще для нашої країни, виправляти величезні помилки попередніх адміністрацій, які не мали сили волі, але мали злі наміри фінансувати війну, що вбиває мільйони,

– сказав Пол.

Американський блогер додав, що президент США Дональд Трамп рятує життя солдатів.