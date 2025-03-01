После скандальной встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа мир разделился. Одна часть поддерживает президента Украины, а другая стала на сторону руководителя США. 24 канал собрал реакцию спорта на спор лидеров стран.

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Реакция спорта на события в США

Украинский футболист Александр Зинченко отреагировал на спор между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Игрок Арсенала сделал репост сторис шоумена Андрея Беднякова в инстаграме.

На встречах с детьми в школах я говорю им, что Сила не в том, когда ты бандой унижаешь человека, пытаясь его шантажировать, насмехаться и манипулировать. Сила в том, когда тебя пытаются унизить на весь мир – сделать так, чтобы те, кто унижает выглядели жалко. И мир сегодня это увидел,

– говорится в заметке.

Реакция Зинченко на скандал между Зеленским и Трампом / Скриншот из инстаграма футболиста

Илья Забарный

Среди украинских футболистов на инцидент в Белом доме отреагировал Илья Забарный. Защитник Борнмута опубликовал видео в ТикТок, которое подписал резким и лаконичным высказыванием в отношении Дональда Трампа.

Кстати говоря, какой же все-таки Трамп п*****с,

– написал Забарный.

Матвей Бедный

Матвей Бедный прокомментировал скандальную ситуацию между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Министр молодежи и спорта поддержал президента Украины, подчеркнув, что он показал достоинство и силу.

Вадим Гутцайт

Вадим Гутацайт поддержал Владимира Зеленского после спора с Дональдом Трампом. Председатель Национального олимпийского комитета Украины призвал объединиться ради победы.

Лилия Подкопаева

Лилия Подкопаева присоединилась к поддержке Владимира Зеленского. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике опубликовала фото президента Украины, подчеркнув, что он продолжает бороться за страну, несмотря на давление и вызовы.

Ольга Харлан

Ольга Харлан стала на защиту президента Украины. Титулованная фехтовальщица опубликовала сторис в инстаграме, где выразила поддержку Владимиру Зеленскому.

Вам не нужно носить костюм, чтобы быть самым уважаемым человеком в комнате! Горжусь своим Президентом! Горжусь тем, что я украинка! Слава Украине,

– написала Харлан.

Харлан отреагировала на конфликт Зеленского с Трампом / Скриншот из инстаграма фехтовальщицы

Элина Свитолина

Элина Свитолина отреагировала на спор Владимира Зеленского и Дональдом Трампом. Украинская теннисистка опубликовала картинку, которая описывает эмоции от встречи президентов.

Реакция Свитолиной на спор Зеленского и Трампа / Скриншот из инстаграма теннисистки

Ярослава Магучих

Ярослава Магучих в инстаграме поддержала Владимира Зеленского. Украинская легкоатлетка поблагодарила президента Украины.

Мы стояли, стоим, и будем стоять. Спасибо за мужество, господин президент,

– написала Магучих.

Магучих отреагировала на конфликт между Зеленским и Трампом / Скриншот из инстаграма легкоатлетки

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко выразил поддержку Владимиру Зеленскому после конфликта с Дональдом Трампом в Овальном зале Белого дома. Президент Украинской ассоциации футбола опубликовал сторис в инстаграме, заявив, что сила в единстве.

Шевченко поддержал Зеленского / Скриншот из инстаграма президента УАФ

Мнение иностранных спортсменов несколько отличается от представителей Украины. В частности, британский экс-боксер Тайсон Фьюри стал на защиту Дональда Трампа, заявив, что президент США станет гарантом мира в мире.

Фьюри встал на защиту Трампа / Скриншот из инстаграма экс-боксера

Джейк Пол

Не остался в стороне скандальный американский блогер и боксер Джейк Пол. Боец в социальной сети Х поддержал президента США Дональда Трампа.

Это не нападение. Это называется быть мужчиной, делать то, что лучше для нашей страны, исправлять огромные ошибки предыдущих администраций, которые не имели силы воли, но имели злые намерения финансировать войну, что убивает миллионы,

– сказал Пол.

Американский блогер добавил, что президент США Дональд Трамп спасает жизни солдат.