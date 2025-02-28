Лидеры выступили перед журналистами, где обсудили главные темы сегодняшнего дня. Владимир Зеленский взял на встречу чемпионский пояс Александра Усика, сообщает 24 канал.

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Титул Усика в Белом доме

Владимир Зеленский на встречу с президентом США Дональдом Трампом привез чемпионский пояс Александра Усика по версии WBC. Этот титул считается самым престижным в коллекции украинского боксера.

Зеленский взял чемпионский пояс Усика на встречу с Трампом / Скриншот с трансляции

Интересно, что Дональд Трамп является фанатом бокса и смешанных боевых искусств. Ранее стало известно, что Владимир Зеленский планирует передать лидеру США чемпионский пояс Александра Усика.

Напомним, что Александр Усик подарил пояс Владимиру Зеленскому в мае прошлого года. Тогда боксер впервые победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира