Владимир Зеленский в разговоре с Дональдом Трампом поделился успехами Украины на международной спортивной арене. В частности, президент Украины вспомнил достижения Александра Усика, сообщает 24 канал со ссылкой на Axios.

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Разговор Зеленского с Трампом

Владимир Зеленский обсудил с Дональдом Трампом немало политических тем. Главной темой разговора двух глав государств стало прекращение войны и роль Украины в мире.

В конце разговора президент Украины пообещал своему коллеге передать чемпионский пояс Александра Усика. Что именно имел в виду Владимир Зеленский пока неизвестно.

Напомним, что Александр Усик в мае 2024 года победил Тайсона Фьюри и впервые за 25 лет стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

В декабре прошлого года украинский боксер во второй раз одолел "Цыганского короля". Все трое судей единогласным решением отдали победу Александру Усику.

К слову. Александр Усик пожертвовал титулом IBF, который в итоге завоевал Даниэль Дюбуа, нокаутировав Энтони Джошуа в сентябре 2024 года.

Александр Усик сможет вернуть абсолютное чемпионство. Король хевивейта проведет бой с победителем противостояния Дюбуа – Паркер, которое состоится 22 февраля в Эр-Рияде.