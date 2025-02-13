Александр Усик за время своей карьеры выступал в крузервейте и хевивейте, где стал абсолютным чемпионом мира. Украинский боксер назвал самого тяжелого соперника, с которым ему приходилось драться, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Неочевидный оппонент

Украинский чемпион дрался с Тайсоном Фьюри, Энтони Джошуа, Даниэлем Дюбуа и многими другими добротными боксерами. Однако Александр Усик назвал неочевидного соперника, который стал самым сложным в его карьере.

Король хевивейта заявил, что самым тяжелым оппонентом для него был британец Дерек Чисора. Усик объяснил свое мнение, почему именно опытный ветеран супертяжелого веса стал для него самым тяжелым соперником.

Думаю, что это Дерек Чисора, мой друг. Эй, Дерек, я иду за тобой. Дерек – страшный парень, крепкий. Он очень жесткий. Я не знаю, он просто крепкий. Было тяжело и все,

– сказал Усик.

Отметим, что Александр Усик встречался в ринге с Дереком Чисорой в 2020 году. Тогда украинский чемпион одолел британского визави единогласным решением судей.

Напомним, что недавно Дерек Чисора дрался против Отто Валлина в Манчестере. 41-летний боскер в последнем поединке в Великобритании одолел шведского оппонента единогласным решением судей.