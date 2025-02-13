Олександр Усик за час своєї кар'єри виступав у крузервейті та хевівейті, де став абсолютним чемпіоном світу. Український боксер назвав найважчого суперника, з яким йому доводилось битись, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

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Неочевидний опонент

Український чемпіон бився з Тайсоном Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Даніелем Дюбуа та багатьма іншими добротними боксерами. Проте Олександр Усик назвав неочевидного суперника, який став найскладнішим у його кар'єрі.

Король хевівейту заявив, що найтяжчим опонентом для нього був британець Дерек Чісора. Усик пояснив свою думку, чому саме досвідчений ветеран надважкої ваги став для нього найважчим суперником.

Думаю, що це Дерек Чісора, мій друг. Гей, Дереку, я йду за тобою. Дерек – страшний хлопець, міцний. Він дуже жорсткий. Я не знаю, він просто міцний. Було тяжко і все,

– сказав Усик.

Зазначимо, що Олександр Усик зустрічався у рингу із Дереком Чісорою у 2020 році. Тоді український чемпіон здолав британського візаві одноголосним рішенням суддів.

Нагадаємо, що нещодавно Дерек Чісора бився проти Отто Валліна у Манчестері. 41-річний боскер у останньому поєдинку у Великій Британії здолав шведського опонента одноголосним рішенням суддів.