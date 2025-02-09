К поединку Чисора подошел тяжелее. Дерек перевесил своего соперника на целых 9 килограммов – 117,4 против 108,4 у Отто Валлина. Британец владел солидным преимуществом накануне поединка, сообщает 24 Канал.

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Удивительный бой от Чисоры

Этот поединок получил статус элиминатора за титул IBF. Триумфатор поединка обеспечит себе 2-е место в рейтинге и станет самым рейтинговым претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF, которым сейчас владеет Даниэль Дюбуа.

Чисора захватил центр ринга и доминировал на ринге уже с первых секунд стартового раунда. Хотя Дерек и был очень медленным и выбрасывал не слишком сильные удары, но действовал первым номером. Швед пытался выдерживать дистанцию и действовать в клинче.

Следующие два раунда тоже проходили под диктовку 41-летнего британца, который раз за разом прижимал Валлина к канатам. Чисора был нацелен на корпус Отто, чтобы сбить дыхание соперника. Зато шведский боксер выбрасывал одиночные удары в голову Дерека. В третьем раунде экс-соперник Усика несколько раз точно попал в голову оппонента.

В 6-м раунде судья на несколько секунд приостановил драку из-за крови на лице Дерека. Половина лица Чисоры была окровавлена, но поединок продолжился. Несмотря на это британец продолжил доминировать в ринге. Валлин больше выглядел, как груша для избиения.

Валлин побывал на настиле ринга

Очень мощный седьмой раунд выдал Чисора, а особенно, его концовку, когда прижал Отто к углу ринга и выбросил мощную комбинацию из ударов. В 8-м раунде Дерек устроил настоящую мясорубку в углу, куда в очередной раз зажал соперника из Швеции.

Мощное окончание раунда от Чисоры: смотрите видео

В следующем раунде Валлин побывал на настиле ринга. Очень эффектное падение было от Отто, который пролетел до угла ринга. Судья отсчитал шведу, но тот продолжил бой.

Видео падения Валлина

Что-то действительно невероятное видели собственными глазами поклонники бокса. Этот бой не был похож на другие и очень отличался от, например, поединка Усика против Фьюри.

Дерек снова активизировался в середине предпоследнего чемпионского раунда.

Перед последним 12-м раундом, Чисора выиграл восемь раундов, а Валлин – только три.

Было видно, как сложно уже дышит и передвигается 41-летний Чисора. Кровь на его лице не исчезала. Дерек едва стоял на ногах, но продолжал боксировать в своем последнем раунде в Великобритании.

Боксеры провели весь путь в 12 раундов, а победителя боя определяли судейские подсчеты. Судьи отдали победу Дереку Чисоре, который выдал яркий "последний танец" в Великобритании – 114-112, 116-110, 117-109. Легенда!!!