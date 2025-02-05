24 Канал собрал самое интересное о Кейшоне Дэвисе, который попытается отобрать чемпионский титул у Дениса Беринчика. Начнем с возраста и антропометрических данных боксеров. В предстоящем поединке сойдутся боксеры, разница в возрасте которых будет составлять целых 11 лет.

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Беринчик – Дэвис: разница в возрасте и антропометрии

Дэвис будет иметь преимущество над Денисом Беринчиком в возрасте. Через 14 дней после поединка американцу исполнится 26 лет. Зато в мае этого года украинскому боксеру уже стукнет 37 лет.

Однако здесь есть и недостаток для американского боксера – это разница в опыте. Беринчик подходит к поединку с большим багажом опыта за своей спиной.

Денис провел в профессионалах уже 19 боев, во всех – побеждал (9 – нокаутом). Кейшон тоже подходит к битве с идеальной статистикой – 13 поединков и 12 побед (9 – нокаутом). Еще один бой Дэвиса был признан таким, что не состоялся из-за проваленного допинг-теста.

Справка. Кейшон Дэвис превосходит Дениса Беринчика в росте и размахе рук. Американец на 5 сантиметров выше Беринчика – 175 против 170 у Дениса. По размаху рук, то у Кейшона он 178 сантиметров, а у украинца – 173.

Трижды проигрывал одному и тому же кубинцу: любительская карьера Дэвиса

Талантливый боксер из Вирджинии добирался до финала Панамериканских игр в 2019-м году, где одержал две победы на пути к финальному бою, в котором проиграл кубинцу Энди Крузу (4:1).

В том же году Кейшон был близок к званию чемпиона мира. На стадиях четвертьфинала и полуфинала Дэвис разобрался с французом и армянином. А вот в финале американский боксер снова почувствовал горький вкус поражения и дежавю – поражение у того же представителя Кубы Энди Круза. Но теперь уже всухую 5:0.

В следующем 2020 году Кейшон Дэвис в составе сборной США по боксу поехал на Олимпийские игры в Токио. Дэвис стал одним из боксеров, который завоевал награду на японской земле. Кейшон дошел до финала, в котором потерпел третье поражение от Энди Круза. И снова, как и впервые 1:4. Правда, до финала Дэвис справился с соперниками из Нидерландов, Франции, России и Армении.



Дэвис – Круз / Фото Getty Images

К слову. Американские боксеры принесли своей стране на Олимпиаде-2020 аж 10 наград – по 5 медалей в мужских и женских соревнованиях.

Переход в профессионалы

После олимпийского "серебра" Кейшон подался в профессионалы. Свой первый бой на профи-ринге Дэвис провел против представителя Багамских островов Лестера Брауна на "Хард Рок Стэдиум" в Майами. Американец оформил досрочную победу уже во 2-м раунде.

В течение 2021-го года Дэвис провел еще несколько боев – против Ричмана Ашели (Гана), Хосе Антонио Меза и Хосе Сарагосы (оба – Мексика).

10 декабря 2022-го года Дэвис провел бой за вакантный титул WBO Inter-Continental в легком весе. Соперником Кейшона был мексиканец Хуан Карлос Бургос. Кейшон не отправил оппонента в нокаут, но стал победителем по единогласному решению судей – 80-72 (трижды).



Кейшон Дэвис / Фото Getty Images

Уже в апреле следующего года Дэвис провел бой против шведа Энтони Йигита, на кону которого стояли титулы WBO Inter-Continental и WBC USA. 10-раундовый поединок закончился в 9-м раунде, когда судья остановил безжалостное избиение шведского боксера.

Допинговый скандал из-за марихуаны у Дэвиса

15 октября 2023-го года Кейшон вышел в ринг против американца Нахира Олбрайта. Бой длился все 10 раундов, а победу по решению судей одержал Дэвис – 96-94, 97-93 в пользу Кейшона, а еще один судья насчитал ничью 95-95.

Видеообзор боя Дэвис – Олбрайт

Это была бы юбилейная 10-я победа Кейшона Дэвиса в профессионалах, если бы не произошло ничего резонансного после поединка. Была информация, что Дэвис провалил допинг-тест, в организме которого были найдены следы марихуаны. Из-за чего его дисквалифицировали на 90 дней.

Победное возвращение в ринг

8 февраля 2024-го года Дэвис провел успешную защиту своих титулов и выиграл пояс IBF-USBA в легком весе в бою против Хосе Педраса из Пуэрто-Рико. Кейшон оформил досрочную победу над соперником в 6-м раунде 10-раундового боя.

В прошлом году Дэвис провел еще два поединка. 6 июля Кейшон победил Мигеля Мадуэно из Мексики и 8 ноября нокаутировал Густаво Лемоса.



Непобедимый Кейшон Дэвис / Фото Getty Images

Украинские фанаты верят в то, что 14 февраля 2025-го года Кейшон Дэвис потерпит дебютное поражение в своей карьере, а нанесет его непобедимый Денис Беринчик.