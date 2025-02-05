24 Канал зібрав найцікавіше про Кейшона Девіса, який спробує відібрати чемпіонський титул у Дениса Берінчика. Розпочнімо із віку та антропометричних даних боксерів. У майбутньому поєдинку зійдуться боксери, різниця у віці яких складатиме цілих 11 років.

До теми Битва непереможних: які шанси Берінчика не втратити титул чемпіона у бою проти Девіса

Берінчик – Девіс: різниця у віці та антропометрії

Девіс матиме перевагу над Денисом Берінчиком у віці. Через 14 днів після поєдинку американцю виповниться 26 років. Натомість у травні цього року українському боксеру вже стукне 37 років.

Однак тут є і недолік для американського боксера – це різниця у досвіді. Берінчик підходить до поєдинку із більшим багажем досвіду за своєю спиною.

Денис провів у професіоналах вже 19 боїв, в усіх – перемагав (9 – нокаутом). Кейшон теж підходить до битви із ідеальною статистикою – 13 поєдинків та 12 перемог (9 – нокаутом). Ще один бій Девіса був визнаний таким, що не відбувся черед провалений допінг-тест.

Довідка. Кейшон Девіс переважає Дениса Берінчика у зрості та розмаху рук. Американець на 5 сантиметрів вищий за Берінчика – 175 проти 170 у Дениса. Щодо розмаху рук, то у Кейшона він 178 сантиметрів, а в українця – 173.

Тричі програвав одному і тому ж кубинцю: аматорська кар'єра Девіса

Талановитий боксер із Вірджинії діставався до фіналу Панамериканських ігор у 2019-му році, де здобув дві перемоги на шлях до фінального бою, у якому програв кубинцю Енді Крузу (4:1).

У тому ж році Кейшон був близький до звання чемпіона світу. На стадіях чвертьфіналу та півфіналу Девіс розібрався із французом та вірменином. А от у фіналі американський боксер знову відчув гіркий смак поразки та дежавю – поразка в того ж представника Куби Енді Круза. Але тепер вже всуху 5:0.

Наступного 2020-го року Кейшон Девіс у складі збірної США із боксу поїхав на Олімпійські ігри у Токіо. Девіс став одним із боксерів, який завоював нагороду на японській землі. Кейшон дійшов до фіналу, у якому зазнав третьої поразки від Енді Круза. І знову, як і вперше 1:4. Щоправда, до фіналу Девіс впорався із суперниками із Нідерландів, Франції, Росії та Вірменії.



Девіс – Круз / Фото Getty Images

До слова. Американські боксери принесли своїй країні на Олімпіаді-2020 аж 10 нагород – по 5 медалей у чоловічих та жіночих змаганнях.

Перехід у професіонали

Після олімпійського "срібла" Кейшон подався у професіонали. Свій перший бій на профі-рингу Девіс провів проти представника Багамських островів Лестера Брауна на "Хард Рок Стедіум" у Маямі. Американець оформив дострокову перемогу вже у 2-му раунді.

Протягом 2021-го року Девіс провів ще декілька боїв – проти Річмана Ашелі (Гана), Хосе Антоніо Меза та Хосе Сарагоси (обидва – Мексика).

10 грудня 2022-го року Девіс провів бій за вакантний титул WBO Inter-Continental у легкій вазі. Суперником Кейшона був мексиканець Хуан Карлос Бургос. Кейшон не відправив опонента у нокаут, але став переможцем за одноголосним рішенням суддів – 80-72 (тричі).



Кейшон Девіс / Фото Getty Images

Вже у квітні наступного року Девіс провів бій проти шведа Ентоні Їгіта, на кону якого стояли титули WBO Inter-Continental та WBC USA. 10-раундовий двобій закінчився у 9-му раунді, коли суддя зупинив безжальне побиття шведського боксера.

Допінговий скандал через марихуану у Девіса

15 жовтня 2023-го року Кейшон вийшов у ринг проти американця Нахіра Олбрайта. Бій тривав усі 10 раундів, а перемогу за рішенням суддів здобув Девіс – 96-94, 97-93 на користь Кейшона, а ще один суддя нарахував нічию 95-95.

Відеоогляд бою Девіс – Олбрайт

Це була б ювілейна 10-та перемога Кейшона Девіса у професіоналах, якби не сталось нічого резонансного після поєдинку. Була інформація, що Девіс провалив допінг-тест, в організмі якого були знайдені сліди марихуани. Через що його дискваліфікували на 90 днів.

Переможне повернення у ринг

8 лютого 2024-го року Девіс провів успішний захист своїх титулів та виграв пояс IBF-USBA у легкій вазі у бою проти Хосе Педраса із Пуерто-Рико. Кейшон оформив дострокову перемогу над суперником у 6-му раунді 10-раундового бою.

Минулого року Девіс провів ще два поєдинки. 6 липня Кейшон переміг Мігеля Мадуено із Мексики та 8 листопада нокаутував Густаво Лемоса.



Непереможний Кейшон Девіс / Фото Getty Images

Українські фанати вірять у те, що 14 лютого 2025-го року Кейшон Девіс зазнає дебютної поразки у своїй кар'єрі, а завдасть її непереможний Денис Берінчик.