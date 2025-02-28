Лідери виступили перед журналістами, де обговорили головні теми сьогодення. Володимир Зеленський взяв на зустріч чемпіонський пояс Олександра Усика, повідомляє 24 канал.

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Титул Усика у Білому домі

Володимир Зеленський на зустріч з президентом США Дональдом Трампом привіз чемпіонський пояс Олександра Усика за версією WBC. Цей титул вважається найпрестижнішим в колекції українського боксера.

Зеленський взяв чемпіонський пояс Усика на зустріч з Трампом / Скриншот з трансляції

Цікаво, що Дональд Трамп є фанатом боксу та змішаних бойових мистецтв. Раніше стало відомо, що Володимир Зеленський планує передати лідеру США чемпіонський пояс Олександра Усика.

Нагадаємо, що Олександр Усик подарував пояс Володимиру Зеленському у травні минулого року. Тоді боксер вперше переміг Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу