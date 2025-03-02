В субботу, 1 марта, состоялся матч 26-го тура Ла Лиги между Реалом и Бетисом. "Сливочные" сенсационно уступили сопернику со счетом 2:1.

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Винисиус раскритиковал судейство

В конце матча бразильский футболист получил желтую карточку, из-за чего пожаловался на действия главного арбитра Алехандро Эрнандеса, пишет 24 канал со ссылкой на AS.

Возмущение Жуниора попало в прямой эфир канала Movistar+.

Это безумие, безумие! Ну конечно, конечно! Как всегда. Мне всегда показывают желтую. Вини всегда ждет карточка. Всегда,

– сказал Винисиус Жуниор.

Это уже шестая желтая карточка для бразильца в текущем сезоне.

Отметим, что в сезоне-2024/2025 Винисиус Жуниор сыграл 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал 12 результативных передач.