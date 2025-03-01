Реал Бетіс – Реал Мадрид 2:1

Голи: Кардозо, 34, Іско, 54 (П) – Діас, 10

У суботу, 1 вересня, відбувся матч між Бетісом та Реалом в межах 26-го туру Ла Ліги-2024/2025. "Королівський клуб" повинен був перемагати, аби зміцнити позицію у чемпіонських перегонах, повідомляє 24 канал.

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Чинний чемпіон Іспанії завітав у гості до непоступливого Бетіса. В перші 10 хвилин матчу Реал зміг вийти вперед. Ферлан Менді опинився віч-на-віч з голкіпером, але віддав передачу на Браїма Діаса, який покотив м'яч у порожні ворота.

Наприкінці першого тайму Бетіс зміг зрівняти рахунок зусиллями Джонні Кардозо. А вже на початку другої половини гри колишній гравець Реала Іско вивів "зелено-білих" вперед, реалізувавши пенальті.

"Королівський клуб" протягом другого тайму намагався відігратись, але Бетіс стримав суперників та здобув першу перемогу над мадридцями за 5 років. Гра завершилась перемогою "зелено-білих" з рахунком 2:1.