"Вершкові" догравали зустріч проти басків у меншості через те, що Дані Себальос отримав травму. А Карло Анчелотті використав всі заміни, тому не зміг поміняти іспанського півзахисника.

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На який термін вибув Себальос

Дані Себальос наприкінці матчу зіштовхнувся з Такефусо Кубо. Гравець Реала не зміг продовжити гру та вимушено покинув поле. За початковими прогнозами іспанець мав провести у лазареті близько місяця.

Згодом Себальос пройшов медобстеження, яке виявило ступінь пошкодження. 28-річний півзахисник отримав травму напівперетинчастого м'яза з залученням сухожилля лівої ноги, повідомляє 24 канал із посиланням на Marca.

Ситуація з відновленням хавбека значно погіршилась. Наразі відомо, що Дані Себальос пропустить щонайменше два місяці. Таким чином він пропустить мадридське дербі у Лізі чемпіонів.

До слова. Реал зіграє проти Атлетіко у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2024/2025. Матч відбудеться 4 березня на "Бернабеу" о 22:00 за київським часом.

У поточній кампанії Дані Себальос зіграв у 29 матчах за Реал в офіційних турнірах. У своєму активі 28-річний іспанський півзахисник "вершкових" має дві гольові передачі.